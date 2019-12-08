Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ve Gine-Bissau Başbakanı Gomes ile görüştü

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı”na katıldı.

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Konferansın açılışının ardından Erdoğan, Conde’yle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

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GİNE-BISSAU BAŞBAKANI GOMES’İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes’i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı” kapsamında İstanbul’da bulunan Gomes ile bir araya geldi.

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Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. AA