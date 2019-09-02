Erdoğan: Güvenilir ve hızlı adalet toplumsal barışın teminatı

Yeni Adli Yıl, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün düzenlenecek törenle başlayacak. Törene 41 baro ve 20'ye yakın Yargıtay üyesi katılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yeni Adli Yıl dolayısıyla dün yaptığı açıklamada, “Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın ‘hukuk devleti' ilkesi doğrultusunda çalışmalarını kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.

ADALETİN HIZLI TECELLİSİ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adaletin, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının yitirilmemesi konusunda en önemli görevin yargı kurum ve mensuplarına düştüğünün altını çizdi. Erdoğan, şunları söyledi: “Hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.” (DHA)