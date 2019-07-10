Erdoğan Hak-İş Olağan Genel Kurulu’nda

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“İçi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya asla kalkışmadık. Zenginliği milletimizin tamamına mal ettik. Fiilen milletimizin 17 yıl öncesinden fazla refah seviyesinde olduğunu herkes kabul edecektir. Zenginliğin tabanını genişlettik. Üretim ve satış rekorları kıran bir ekonomik hareketlilik ortaya çıkardık. Cari açığı hedeflerime yakın bir seviyeye çekmeyi başardık.

İŞSİZ ORANININ BİR PARÇA YÜKSELDİĞİNİN FARKINDAYIZ

İşsiz oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız. Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yükseliş sebebiyle borçlanma oranımız bir parça yükselmiş olsa da çok önemli bir yerde bulunuyoruz. Şimdi bize IMF’yi tavsiye edenler var. O kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey artık söz konusu değildir. Merkez bankamızın döviz rezervi 100 milyon dolara yaklaştı.

ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRMEK ZORUNDAYIZ

Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek durumundayız. Bunu da başaracağız. Bunun başka çıkışı, izahı yoktur. Ama Türkiye’deki bazı faizciler, şunlar bunlar vesaire bundan rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Kararlıyız, bu işi de bitireceğiz.

Hem kendi içimizdeki yapısal reformları hızlandırarak hem de dış şoklara karşı daha güçlü hale gelerek bütün bu süreçleri geride bırakacağız. İşte o zaman borçlanma politikalarımızı daha adil ve sürdürülebilir zeminde yürütme imkanına kavuşacağız.

GEÇİCİ İŞÇİLERE 4 AY SÜRE UZATMA

Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.

FAİZ DEĞERLENDİRMESİ

Faiz’ denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Merkez Bankası için verilen bütün kararlara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde MB başkanını atama görevi Cumhurbaşkanı’na bırakılmıştır. Orada bir tıkanıklık var bunun bedelini hep birlikte ödüyoruz. Gereken istişareleri yapıp kararımızı aldık ve uyguladık. Bundan sonra MB ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir.”