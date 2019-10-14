Erdoğan’dan Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

Erdoğan Azerbaycan seyahati öncesi havalimanında açıklama yaptı.

Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle Türkiye'ye karşı yaptığı anlaşma kapsamda Suriye ordusu ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.

“DEDİKODU YAŞANIYOR”

Şam yönetimi ile YPG’nin anlaşması ve Suriye ordusunun Kobani ve Mümbiç’e girmesi konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, “Şuan itibariyle çok sayıda dedikodu dolaşıyor. Kobani konusunda sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak Mümbiç konusundaki planlarımız devam ediyor. Bizim oraya yerleşmek gibi bir niyetimiz yok. Koalisyon güçleri ile yaptığımız mutabakatta buranın 90 gün içinde terörden temizlenmesi yönündeydi. Terörden temizledikten sonra buraya gerçek sahipleri geri dönecek. Münbiç konusunda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.” diye konuştu.