Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 büyümesi tahminlerin üzerinde olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık güvenliği için, 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyen CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yönelik olarak konuşan Erdoğan,'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla tehdit edenleri, oturma eylemi yapacağız diyenleri unutmadık. Hâlâ oturuyorsunuz, esamesi okunmuyor'dedi.

Partisinin ‘Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ocak’ta yerel seçim manifestolarını açıklayacaklarını söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aday belirleme sürecinde yaşananlar geçmişte kalmıştır. Dava adamlığı bunu gerektirir. Eğer benim istediğim olursa ‘eyvallah’, olmazsa ‘yallah’ derseniz kusura bakmayın bu AK Partili değildir. Artık enerjimizi milletimizin gönlünü kazanmaya vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakatta arananlar bellidir.

Demokratik hukuk devleti ilkesinin en güçlü şekilde işlediği alanlardan birisi de seçimlerimizdir. Seçimlerle ilgili kurumlarımız yargı teminatıyla işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla tehdit edenleri, oturma eylemi yapacağız diyenleri unutmadık. Hâlâ oturuyorsunuz, esamesi okunmuyor.

AK Parti’nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 binini seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir başka ifadeyle partimizin üyesi olan, yüzde 1’lik seçmen kaybımız var. 24 Haziran’da seçmen listesinde olduğu halde şimdi olmayan sayısı 924 bine yakındır. Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti’ye zarar veren kimse olamaz

Günümüzde farklı teknolojik araçlar olabilir ama unutmayın halen herşey insanla başlıyor insanda bitiyor. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el almadık gönül bırakmayacağız. Bunlar sanal ortamlarda, sanal unsurlarla olacak şey değil. 10 milyonu aşkın üyemizi nasıl çalıştıracağız bunun üzerinde duracağız. Diyoruz ya sandık esaslı bir çalışma. AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik.

Türkiye geçmiş aylarda bir kur saldırısına maruz kaldı. Eskiden belli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete Türkiye ekonomisini hedef alıyor. Güya gazetecilik yapıyor aslında yaptığı tetikçiliktir. Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanların daha önceki tahminleri ve gerçekleşenler ortada. 2017’de Türkiye’nin yüzde 3 – 3,5 büyüyeceklerini söylediler biz yüzde 7 büyüdük. 2018 büyümesi de inşallah yine tahminlerin üstünde olacak. Türkiye’yi batmış bir ülke gibi gösterme gayretinde olanlara bir kez daha derslerini vereceğiz.

2017’de Türkiye’nin yüzde 3 – 3,5 büyüyeceklerini söylediler biz yüzde 7 büyüdük. 2018 büyümesi de inşallah yine tahminlerin üstünde olacak. Türkiye’yi batmış bir ülke gibi gösterme gayretinde olanlara bir kez daha derslerini vereceğiz.

14 yıla baktığımızda ilk üç yıl ANAP’ın tek başına iktidarı var. Sonrasında CHP, SHP’nin bizimle alakası yok demeye başladı. Biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle meydanda olacağız.