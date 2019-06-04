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Erdoğan ile gazeteciler arasında ilginç ‘ayar verme’ diyaloğu

Bayram namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında ilginç bir 'ayar verme' diyaloğu yaşandı. Bir gazetecinin 'Basına açık programınız var mı, ona göre kendi ayarımızı yapalım?' sorusuna Erdoğan gülümseyerek, "size ayar vermek gerekirse zaten iletişim başkanlığımız o işi görür" diye yanıt verdi. Bu diyalog gülüşmelere neden oldu. 

12:27 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camisi’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gündemi değerlendiren Erdoğan, gazetecilerin sorularının da yanıtladı. Bir gazetecinin Erdoğan’ın bayram programı ile ilgili soru sırasında ise ilginç bir ayar verme diyaloğu yaşandı.
Gazeteci’nin ‘basına açık programınız var mı, ona göre kendi ayarımızı yapalım?’ sorusuna Erdoğan gülümseyerek, “size ayar vermek gerekirse zaten iletişim başkanlığımız o işi görür” diye yanıt verdi. Bu diyalog gülüşmelere neden oldu.

Son güncelleme: android-time 12:35 04.06.2019
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