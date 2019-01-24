Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları’nın tanıtım törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında özetle şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Uzay Ajansı’na ilişkin, “Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum.” dedi

Erdoğan, elektronik devlet (e-devlet) kullanıcı sayısının 41 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

“VERİNİN DEĞERE DÖNÜŞMESİ YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞYA MÜMKÜN”

Bugün artık gücün belirleyicisinin, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür.”İnsan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir”

Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrim olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir.” diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir.”

“SURİYE’DE İNSANİ AMAÇLA BULUNAN TEK ÜLKE TÜRKİYE”

“Açık söylüyorum, Suriye’de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye’dir.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz’in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz.” dedi.

DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞIYIZ

Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız.

HAKSIZLIK YAPILANLARA HAKLARINI İADE ETTİK

(FETÖ ile mücadele) Şayet haksızlık yapılmış olan varsa onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmış varsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık. Verilen bu kutlu mücadeleyi sulandırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye çalışanlara da izin vermedik.

Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık.”

AA