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Erdoğan Kayseri’de konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuşuyor.

15:57 -
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AKP Cumhurbaşkanı Kayseri Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
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