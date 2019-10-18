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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı medya temsilcileri ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi

14:45 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suriye halkı Esed'e karşı direnirken, üzerlerine DEAŞ, PKK binmiştir. Ağırlıklı olarak sayı Obama döneminde ülkemize nüfus gelmiştir. Suriye’yi mesken tutan terör örgütleri saldırılarını Türkiye’ye de yöneltmiştir. Fırat Kalkanı’nda üç bine yakın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ hızla çözüldü. Bu konuda Amerikan hükümetine yaptığımız teklifler kabul edilmedi. Bu defa de PKK sınırlarımız boyunca bir tehdit haline dönüştü. Yaptığımız ikazlara rağmen bir adım atılmadı

Müttefiklerimize tüm uyarılarımıza rağmen YPG konusunda beklediğimiz adımlar atılmadı. Daha önce terörden temizlediğimiz toplam 4 bin kilometre karelik alana 365 bin mültecinin dönüşünü sağlamıştık.

Barış Pınarı’nın 2 temel amacı var. Birincisi YPG'yi sınırdan uzaklaştırmaktır. İkincisi ise sığınmacıların geri dönüşüdür.

Rejimin denetimindeki yerler gibi YPG'nin işgal ettiği yerlere Suriyeliler başta olmak üzere kimse dönmek istemiyordu. Barış Pınarı Harekatı anlık bir oluşum değildir. Bir iki günlük bir harekat değildir. Barış Pınarı Harekatı'nın hazırlığı 3-4 yılı bulmakta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 14:54 18.10.2019
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