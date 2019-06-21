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Erdoğan: Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemekte iş insanlarına hitap etti. Erdoğan şu andaki Diyarbakır'ın tanınamayacağını belirterek, "Dicle Nehri'nin kenarına piknik alanlarını inşa ettik, orada da hem Dicle'yi seyret hem de ailece orada pikniğini yap. Niye Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır, ona hizmet etmek benim görevimdir" diye konuştu.

22:52 -
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Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemekte iş insanlarına hitap etti.

FOTO:İHA

Toplantıda konuşan Erdoğan’dan satır başları şöyle;

“Kürt kardeşlerimi yanlış söylemle yanıltmaya çalışıyorlar. Ağrı’ya havalimanını biz getirdik. Biz ayrımcı değiliz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak, Roman kim olursa olsun yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Kayyum tayinleriyle oralarda evleri sıfırdan inşa ettik. Şu anda Diyarbakır’ı tanıyamazsınız.

Üç geliş, üç gidiş. Geceleri pırıl pırıl bir şehir inşa ettik. Suriçi yine ayrıca bambaşka. Tarihi kale vesaire onları ele aldık. Dicle Nehri’nin kenarına piknik alanlarını inşa ettik, orada da hem Dicle’yi seyret hem de ailece orada pikniğini yap. Niye Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır, ona hizmet etmek benim görevimdir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.”

Son güncelleme: android-time 22:56 21.06.2019
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