Erdoğan’dan Akşener’e tepki: Sen ne terbiyeden muafsın ya

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün kavimlerin, inançların, renklerin birlikte yaşadığı Mardin’in gönlümüzde ayrı bir yeri var. Gelin Mardin’in bu geçmişini parlak bir gelecekle buluşturalım. Kardeşliğimizi en yükseğe çıkaralım

SON 17 YILDA 28 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Son 17 yılda Mardin’e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu teröristlerin desteklediği HDP ile olmuyor. Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin’in çehresi nasıl değişti biliyorsunuz değil mi? Millet bahçesini de yaptık mı? Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP’li belediyeler çukur kazdılar. İş makineleriyle kanal açtılar. Niçin, benim vatandaşıma hayatı zehrettiler. Yaşam hakkını elinden aldılar. Birçoğunu öldürerek onlara hayatı dar etmenin maalesef şu şehirlerde acımasız imtihanını verdik. Eğitimde 3863 adet derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesi’ni biz kurduk.

‘MARDİN’İN ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAN EDİYORUZ’

Mardin’i geçtiğimiz sene 710 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Huzur ortamı sürdükçe Mardin’in otelleri konakları turistle dolup taşmaya devam edecektir. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Mardin’in endüstri bölgesi olarak ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim Mardin’in gücüne güç katacak. Hızlı trenle Mardin’i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız.

‘UTAN UTAN’

Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor, bu yalana başvurdular. Aynısı Meral Hanım da yapıyor. Sen ne terbiyeden muafsın. Utanmadan sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan, utan. Avukatlarımı da görevlendirdim. Benim Denizlili kardeşlerim nasıl hitap ettiğimi biliyor. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak.