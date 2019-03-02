Erdoğan, Rize’de konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, burada halka hitap ediyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Rize'den aldığımız güçle moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? 1 numara olacak mıyız?

Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Kim onlar, malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rizeli geleceği söz konusu olduğunda mücadele safının en önünde yer alır mı?

Şimdi ben Doğu Karadeniz’den Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizde Doğu Anadolu var, Akdeniz var, Ege var… 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bunlara gönül verenlere sesleniyorum. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun?

Sözde İYİ Parti kimlerle kol kolasın görüyor musun? Saadet Partisi.. Rahmetli Erbakan Hocamız kalksa bunlara ne derdi? Ne hallere düştük? Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Atatürk’ün partisi’ diyorlar. Atatürk’ün partisinin bunlarla ne işi var? 31 Mart’ta bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

Ayrıntılar geliyor…