Erdoğan’dan S-400 açıklaması: O iş bizim için bitmiştir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı “Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye’nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır. Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor. Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar. Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor. 31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz” dedi.

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S-400 için “O iş bizim için bitmiştir” diyen Erdoğan, “O dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız. Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz” ifadelerini kullandı

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23 Haziran seçimlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor. 23 Haziran seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır” dedi. DHA