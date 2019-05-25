Erdoğan sanatçılarla bir araya geldiği iftarda sanatçıları eleştirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen iftar programında sanatçı ve sporcularla bir araya geldi. Sanatçıların siyasi polemiklerde bulunmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Önünü ardını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalar taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşuyor. Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, Milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak çok başkadır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı elbette ki var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife edinen pek çok sanatçı ve kültür insanı sporcu arkadaşlarımız var. Başka partilerde de aynı kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmakla, yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar. Sporcu ve sanatçılarımızın sorumluluklarının bilinci olduklarını biliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“SANAT VE SPOR BOYUTU GÜÇLÜ OLMAYAN MEDENİYET EKSİK KALIR”

Sanatçı ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, “Biz Allah ömür verdiği müddetçe kültür sanatı sporcu desteklemeye devam edeceğiz. Sanatçı ve sporcu dostu olarak anılmak bizim için en büyük mutluluktur. Bu salonda burası Dolmabahçe Sarayının Muayede Salonu, bu salonda inşaasından bu yana sadece uluslararası toplantıların imza merasimleri yapılmıştır. Her zaman toplanılan buralarda törenlerin yapıldığı bir salon değil. Onun için adı muayede salonu, bizlerde bu salonu müstesna günlerde, uluslararası toplantılar vesilesiyle bir araya geldik ve kullandık. Şimdide bizler Ramazan Ayının böyle bir anlamlı gecesinde siz sporcu sanatçı dostlarımızla bir araya gelelim, tarihten devraldığımız bu mirasın kubbesi altında toplanalım istedik. Biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Bunu da inanıyorum, sizler başaracağız. Sanat ve spor boyutu güçlü olmayan medeniyet eksik kalır, ecdadımızın geride bıraktığı mirasla iftihar ediyoruz. Onların iftiharla yad edecekleri eserler ve başarılar bırakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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2021 YILINDA BİTECEK

Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne de değinen Erdoğan, “Ülkemizin en modern opera standartlarındaki binası Cumhurbaşkanlığı Kongre Ve Kültür Merkezidir. Taksim'de de İstanbul'un şanına yakışır bir opera ve kültür merkezini inşa ediyoruz. Bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla Atatürk Kültür Merkezini opera binası olarak yetiştirmiş olacağız. Somut olmayan kültürel miras listelerinde temsil edilmeyen ülkemiz bu gün 17 başlıkta bu listede yer alıyor. Bu listede dünyada 5. sırada bulunuyoruz” dedi. İHA