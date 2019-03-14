Erdoğan: ‘Herhalde buradan uzaya gideceğiz’ diyecekler

Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Hastalarımız doktora ulaşamıyordu, ilaç bulamıyordu. Hastanede rehin kalan, ölüsü rehin alınan arka kapıdan kaçmak zorunda kalan vatandaşlarımız vardı. Parası olan yurt dışına gidiyordu. Ülkemizdeki her bir vatandaşın en işi sağlık hizmetini alabileceği sistem kurduk. 1282 yeni hastane inşa ettik. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon 17 bine yükselttik. 5 bin ambulansa ulaştık. Türkiye bugün 1 milyon 250 binin üzerindeki vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verecek düzeye gelmiştir.

Şehir hastaneleri şahsımın bir hayaliydi. Özel sektörü devreye almaya karar verdik. Kamu özel birlikte hareket edecek birimi kurduk. Olmaz dediler, sendikalar bunlar bizim dediler. Olacak dedik. SSK hastanelerinin halini gördünüz. 2013’te şehir hastaneleriyle ilgili inşa sürecine geçtik. Temelini ilk attığımız şehir hastanelerinden biri burasıydı. Şöyle bir etrafımıza bakıp burada çakın eseri gördüğümüzde Rabbimize şükrediyoruz.

Şehir hastanelirinin kanser tedavisinde açtığı çığır çok önemli. Kanser tedavisi bu hastanelerimizde yerli milli imkanlarla gerçekleştiriliyor. Bu hastanelerimizin her biri akıllı bina olarak inşa edilmiştir.

Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bu 600 dönümlük bölgede bir sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme birimini de inşallah kuracağız. Burada garbin ilmini de alacağız. Onlarla birlikte yatırıma da gireceğiz. Burada bu işin üretimini yapar hale geleceğiz. Burada tüm bilim dalları birlikte çalışma yapabileceklerdir.

Bu projemizin diğer katkısı da yetişmiş beyin gücünü ülkemizde tutmakla kalmayıp dışarıdan beyin göçünü teşvik edecek olmasıdır.

Ülkemizde yapılan her projeyi hayatlarının gayesi haline getirmiş bir grup var. Ankara’da bir şehir hastanesi daha yapıyoruz. Ankara’nın hastane noktasında sıkıntısını bitirme noktasına getireceğiz. Şehir hastanelerimizden de yine en çok istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, ayrımcılık yapamayız. Biz hizmet için varız. Hele hele tıpta bunu hiç soramazsın. Bu ülkenin her vatandaşı gibi bu hizmetler onların da haklarıdır. Şimdi Bilkent Şehir Hastanemizi görünce bunlar ‘uzay üssü gibi hastane herhalde buradan uzaya gideceğiz’ diyecekler. “