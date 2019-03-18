Erdoğan, Troya Müzesi’ni açtı

18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Troya Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni restore ettik. Böylece 2002’de müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018’de 28,2 milyona ulaştırdık” dedi.