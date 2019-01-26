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Erdoğan uyarınca bıyık bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de düzenlenen aday tanıtım toplantısında AKP'nin Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü’ye bıyıksız olduğu için takıldı. Erdoğan'ın “Neden bıyığın yok” sözlerinin ardından Özlü bıyık bıraktı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
12:03 -
Haberler Gündem
Erdoğan uyarınca bıyık bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Özlü'yü tanıtmak için sahnede bekleyen Erdoğan, Özlü'nün bıyığı ve sakalı olmadığını fark etti.

“Neden bıyığın yok” diye soran Erdoğan, “Bırakacağım efendim” cevabını aldı. Erdoğan da bu sözlere “Bırakacaksın tabi” diye karşılık verdi.

Özlü, 'bıyıklı' halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özlü, ‘bıyıklı’ halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özlü, genel başkanının talimatlarını dinledi ve sakal bırakmaya başladı. Kirli sakalı ve sakalından biraz daha uzun bıyıkları ile seçim çalışması yapan Özlü yeni imajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Son güncelleme: android-time 13:06 26.01.2019
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