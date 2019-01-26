Erdoğan uyarınca bıyık bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Özlü'yü tanıtmak için sahnede bekleyen Erdoğan, Özlü'nün bıyığı ve sakalı olmadığını fark etti.

“Neden bıyığın yok” diye soran Erdoğan, “Bırakacağım efendim” cevabını aldı. Erdoğan da bu sözlere “Bırakacaksın tabi” diye karşılık verdi.

Özlü, genel başkanının talimatlarını dinledi ve sakal bırakmaya başladı. Kirli sakalı ve sakalından biraz daha uzun bıyıkları ile seçim çalışması yapan Özlü yeni imajını da sosyal medya hesabından paylaştı.