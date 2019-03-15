Erdoğan Yeni Zelanda Devlet Başkanını aradı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla aradı. Erdoğan telefon görüşmesinde Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.

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YARALANAN TÜRK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan, Gaziantep’te düzenlediği miting öncesinde de Yeni Zelanda’daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüşmüştü.