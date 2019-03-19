Erdoğan: Bu adam Kürt değil ha cambaz cambaz

Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Ereğli CHP’nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Allah’ın izniyle ümkemizi Gazi Mustafa Kemal’in vasiyeti olan muasır medeniyetler üzerine çıkarmakta kararlıyız.

CHP bizim karşımızda ittifak kurdu. Bu partilerin bir kısmı bizim karşımızda resmen var bazıları da fiilen var. CHP herkesle yatıp kalkan bir partiyle ittifak kurdu. Bölücü örgütün eş başkanı çıktı her şeyi açıkça ifade etti. Bu adam Kürt değil ha cambaz cambaz. Kürtler benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok ama bunlar ayrımcı. Ne diyor batıda Ak Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz. Şimdi soruyorum Türkiye’de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı, yok. Nerede var Irak’ın Kuzeyinde var. Çok seviyorsan defol git oraya.

Bizler Karadeniz Ereğlisi’nde verilen hizmetin daha iyisini verelim diye gayret ediyoruz. Erol Şahin kardeşim de burada 5 yıl sizin hizmetkarınız.

Bölücü örgütün emrindeki parti bunları sıkmaya başlayınca bunlar da örgütleri sıkıyorlar. CHP’ye oy veren kardeşlerim böylesine karanlık bir oyuna rıza göstermeyeceğine inanıyorum. Bunlar bu işi çözemeyeceklerini anlayınca konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Onlar gizlemeye çalışsa da elin oğlu çıkıp medeniyetimize kültürümüze düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya koyuyor. Gelsin bakalım video.

İslam dünylasından kaynaklanan terör diyor Bay Kemal.. Bu ırkçı milletvekilinden senin ne farkın var Bay Kemal. Bir Müslüman kalkıp da İslam dünyasını nasıl terörün kaynağı olarak ifade eder. Anadolu yakasında duracakmışız Avrupa yakasında duramazmışız. Ulan sen kimsin ya? 50 tane kardeşimizi öldürdün bunun hesabını sormazsan eğer biz gereğini yapmasını biliriz. Yasalarında böyle bir düzenleme yokmuş, o zaman düzenleme yap. Biz bir yanlış yaptık idamı kaldırdık. 15 Temmuzda kardeşlerimizi katledenlere cezaevinde beslemek bana ağır geliyor. Gereğinin yapılması gerek. Teröristin silahındaki her ifade ülkemiz üzerinde yapılan pazarlıkların ifadesidir.

Bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyorlar, niye buralara geldiniz? Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan. Fransa’da, Hollanda’da terör duruyor mu durmuyor. Samimi olmadıkları için bedel öderler. Biz bu toprakları kan dökerek vatan yaptık. İsrail, Filistinlileri ufak bir yere sıkıştırdılar. Kimse ezanımıza bayrağımıza dil uzatamaz.

Bay Kemal ne dersen de o senin YPG’lilerin PYD’lilerin bize terör koridoru oluşturamaz.

Ereğli Demirçelik Fabrikaları 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı. Kendi zırh çeliğimizi Ereğli’de üretmeye başladık. Fabrikada yeni bir galvanizleme tesisi inşa ettik. Önümüzdeki ay açılışını yapacağız. Ülkemiz genelinde geçen yıl 102 milyon ton kömür üretimi yaparak rekor kırdık. TKİ için 1500 işçi alımı sözü vermiştik. Bunlardan 1000’i işe alındı kalan 500’ü seçim sonrası kurayla işbaşı yapacak.”