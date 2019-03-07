Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Erdoğan’a ücretsizse Akşener’e de ücretsiz olsun’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde tramvayın ücretsiz sefer yaptığını belirten İYİ Parti Samsun İl Yönetimi, Meral Akşener'in 10 Mart’taki mitingi için de ücretsiz olmasını talep etti. SAMULAŞ'a başvuru yapan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Recep Güleroğlu başvurularına cevap beklediklerini söyledi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
16:46 -
Haberler Gündem
‘Erdoğan’a ücretsizse Akşener’e de ücretsiz olsun’

İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Samsun mitinginin yapıldığı gün tramvay seferlerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz gerçekleştirildiğini söyledi.

“AKŞENER GELİNCE DE ÜCRETSİZ OLSUN”

Güleroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 10 Mart Pazar günü Samsun’da miting yapacağını hatırlatarak, “Vatandaşların, başka partilerin genel başkanlarını da dinlemesi demokratik hakkıdır. Belediyeler veya devlet vatandaşlar arasında ayrım yapmamalıdır. Cumhurbaşkanı’nın mitingindeki gibi raylı sistemin ücretsiz olmasını istiyoruz. Samsun halkının miting alanına kolayca ulaşması için SAMULAŞ'a başvuruda bulunduk” diye konuştu. SAMULAŞ’a daha önce yapılan uygulamaları da hatırlatan Güleroğlu, yazılı yaptıkları başvuruya hala cevap verilmediğini hatırlatarak, bir cevap beklediklerini dile getirdi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 16:54 07.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more