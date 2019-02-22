Erdoğan’dan 19 Mayıs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs icin yurt genelinde kutlamalar yapilmasi konusunda genelge yayımladı. Buna göre başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye’de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar Gençlik ve Spor Bakanlığınca; kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri de Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapilacak

İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek. Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek. Etkinlikler icin ozel logo da hazirlanacak