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Erdoğan’dan 19 Mayıs genelgesi

Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı nedeniyle tüm Türkiye’de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Gençlik, spor ve kültür etkinlikleri yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'de yapılacak. Bu etkinlikler için özel bir logo da hazırlatılacak. 

Deniz AYHAN
08:13 -
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Erdoğan’dan 19 Mayıs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs icin yurt genelinde kutlamalar yapilmasi konusunda genelge yayımladı. Buna göre başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye’de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar Gençlik ve Spor Bakanlığınca; kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri de Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapilacak
İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek. Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek. Etkinlikler icin ozel logo da hazirlanacak

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Son güncelleme: android-time 14:40 22.02.2019
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