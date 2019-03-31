Son dakika… Erdoğan’dan seçim açıklaması geldi! Dikkat çeken Ankara ve İstanbul detayı

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları;

Aziz milletim değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre; büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz ve bu arada da mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum.

Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim. Genel merkezimizde balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim. Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yine açık ara birinci parti olarak çıktık.

Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Milletimizin takdiridir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir.

Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek ve buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz.

Seçim kampanyası boyunca, birilerinin iradelerine pranga vurma çabalarına dikkat çekmiştik. Güneydoğu ve doğu bölgelerinde bunlara çok açık net vurgu yapmıştır. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir.

Diğer şehirlerde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimizin yönlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, bu çabaların amacına ulaşamadığına ifade ediyor.

‘ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞANLAR BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRAMIŞTIR’

Beka konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum. Güneydoğu, Doğu'da mitinglerimde görüntülü olarak hep yayınladım.

Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu onurlu duruşları sebebiyle 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

Ülkemizde bundan sonraki seçimler inşallah 2023 Haziran'da olacaktır. Bir başka ifadeyle önümüzde 4,5 yıla yakın kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız. Ve Türkiye'de ekonomisiyle, siyasetiyle özellikle savunma sanayii ile yatırımlarla nasıl meşgul olacağız? Buna odaklanacağız, adımlarımızı atacağız.

Ayrıntılar gelecek…

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