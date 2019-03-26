Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen “Büyük Trabzonlular Buluşması”nda konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ABD’nin Golan Tepeleri kararnamesine ilişkin, “AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi’nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen… Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?” dedi.

Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettirebileceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti;

“Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz” ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütünün milletin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, “Sizi Cudi’de inlerinizde vurduk, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız” dedi.

Ayrıca ölümünün 10. yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nu da rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Yazıcıoğlu’nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve vesayetçiler karşısındaki dik duruşuyla hatırlayacağını kaydetti.