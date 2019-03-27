Son dakika: Erdoğan’dan döviz kuru uyarısı!

Uşak’ta düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca açıklamasında, “Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır. 16 Nisan Halk Oylaması’nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan partiden ayrılan veya başka partiye geçen AKP’liler için de, “AK Parti’nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez” dedi.