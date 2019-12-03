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Erdoğan’dan flaş Adil Öksüz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Malum kişi bu ülkeden kaçmıştır, gittiği ülkeler tarafından koruma altında. Bİz bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Ama bunların yöneticileri bu teröristleri teslim etmedi. Burada İçişleri Bakanlığı'mız karga tulumba bir şekilde alır gelir mi? O da başka konu" dedi.

09:34 -
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Erdoğan’dan flaş Adil Öksüz açıklaması

Erdoğan,  “Bakanımızın ifadesi aslında bu haddini bilmez kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimlerince koruma altına alınmıştır. Belçika’ya Almanya’ya kaçıyor vs… Buna benzer yüzlerce terörist buralarda yaşıyor. Bunların hepsini istedik, adreslerini vererek ama bu teröristleri yönetimler bize teslim etmediler. Edenler var, onları açıklıyoruz. İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu. Onu zamanla göreceğiz” dedi.

SOYLU: ÖKSÜZ’ÜN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Evvelsi gün Bir TV kanalının canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?” sorusuna şu yanıt vermişti:

“Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.”

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Son güncelleme: 09:40 03.12.2019
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