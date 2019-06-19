Erdoğan’dan flaş İmamoğlu açıklaması!

Katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da yaşanan VIP kriziyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargı kararıyla önünün kesilebileceğini iddia eden Erdoğan, “Oradaki bütün polislerin kayıtları ortada, ben bunu demedim diyorsun, oradan kurtarmaya çalıştı. Aynı zamanda bizim polisimize hakaret etti. Bunlar yarın gelecek senin de koruman olacak eğer kazanırsan, veya genel başkanını koruması olacak. Bunlar yalan üzerine işlerini bina ettiler. Bu konuda işi Ordu Valisi yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz de hakeza, bu konuda yargının vereceği kararı bilemem. Yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir” dedi.

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“TECRÜBEYE İHTİYAÇ VAR”

23 Haziran seçimlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'un kazanmasını istiyorsak, İstanbullunun kazanmasını istiyorsak, burada tecrübeye ihtiyaç var. Burada ulusal uluslararası bilinirliğe ihtiyaç var, burada belediye meclisinin, komisyonlarının arkasında olduğu bir belediye başkanına ihtiyaç var. 30 ilçenin 25'inin arkasında olduğu bir belediye başkanına, kabinenin arkasında olduğu ve cumhurbaşkanının yanında ve arkasında olduğunu bir belediye başkanına ihtiyaç var ki İstanbul şu anki durumunu çok daha ilerilere taşısın” ifadelerini kullandı. İHA