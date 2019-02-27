Erdoğan’dan flaş seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Biz Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Balkanlar’da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar. Biz Mısır’da ve tüm Kuzey Afrika’da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak’ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye’de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik” dedi.

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Yerel seçimlere de değinen Erdoğan, “Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz. Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak” ifadelerini kullandı.