Son dakika! Erdoğan’dan flaş ‘terörist’ açıklaması! ‘İspat ederlerse gereğini yaparım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere değinen Erdoğan, HDP’yi eleştirerek, “Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart’tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır’dır” dedi.

“İSPAT ETTİKLERİ ANDA NE GEREKİYORSA ONU YAPARIM”

‘Terör’ tartışmalarına da değinen Erdoğan, “Ben, HDP’ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim. Bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım” dedi.

ANKET AÇIKLAMASI

Anketlerle ilgili ise Erdoğan, “Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

DERİN AMERİKA İDDİASI

Erdoğan, Trump’ın Türkiye ve bölge politikası hakkında, “Trump aslında süreçte kararlı bir duruş sergilemedi dersem yanlış olur, sergiledi. Fakat her liderin etrafında da birileri var. Sürekli birşeyler söylüyorlar. Bu noktada Amerikan bir müesses nizamı var. Bir derin devlet de diyebiliriz. Bunların engellemeleri söz konusu. Bu özellikle bizim için de en temel sıkıntılardan bir tanesi. Nitekim ABD’nin PYD ile YPG terör örgütüyle ilişkisine son vermesi şart. Eğer ilişkisine son vermezse sıkıntımız devam eder. Trump etrafındakilerin bazılarını görevden aldı ama kayıplar malum bu duruma geldi” denildi.

Terör örgütü PKK’ya ABD’nin verdiği silahlarla ilgili masaya oturulabileceğini söyleyen Erdoğan, “Silahlarını götüreceklerse tamam, değilse bize versinler…” dedi.

Erdoğan “Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin” ifadelerini kullandı.

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