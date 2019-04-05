Erdoğan’dan İmamoğlu’na: Böyle bir şeye hakkın yok

Erdoğan şunları kaydetti;

“Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul’dan beyfendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir’in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da yanlış kılavuzluk yaptılar ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi’nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvellah. O zaman bunu rahat rahat yaparsın. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır.

Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı.”