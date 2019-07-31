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Erdoğan’dan İngiliz Başbakan’a tebrik

Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.

23:41 -
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Erdoğan’dan İngiliz Başbakan’a tebrik
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