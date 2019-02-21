Erdoğan’dan Manisa’da riskli yapı uyarısı!

Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, “Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

DİKEY MİMARİ UYARISI

Dikey mimariden uzaklaşılması çağrısında bulunan Erdoğan, “Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım” dedi.

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, “Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak” diye konuştu.

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ZİLLET İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu CHP’nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga var. AK Parti’nin, MHP’nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart’ta zillet ittifakını çökertelim. 12 Eylül’ün zalim savcısının mirası bugün CHP’de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor.” AA