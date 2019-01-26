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Erdoğan’dan PKK provokasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ın Dahok bölgesindeki TSK üssüne saldırı girişiminde bulunan PKK'lılar için, "Bugün Irak tarafında yanlış yapmak istediler. İHA'lar uçaklar havalandı hepsi dağılmak durumunda kaldı" dedi.

18:40 -
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Erdoğan’dan PKK provokasyonu açıklaması

PKK terör örgütünün Irak’ın Dahok bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üsse saldırıda bulunması üzerine İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) Türkiye’den havalanarak teröristlere müdahalede bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olayla ilgili olarak, “Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı ise saldırı ile ilgili, “Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır” açıklamasını yapmıştı.

 

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Son güncelleme: android-time 18:47 26.01.2019
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