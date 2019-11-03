Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’dan sınır bölgesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

16:09 -
Haberler Gündem
Erdoğan’dan sınır bölgesine ziyaret

KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde yaklaşık 2.5 saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın durumu, yardım faaliyetleri ve yaralıların durumu hakkında brifing aldı.

AYRINTILAR GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 16:16 03.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more