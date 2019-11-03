Erdoğan’dan sınır bölgesine ziyaret

. KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi&#8217;nde yaklaşık 2.5 saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı&#8217;nın durumu, yardım faaliyetleri ve yaralıların durumu hakkında brifing aldı. . AYRINTILAR GELİYOR. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogandan-sinir-bolgesine-ziyaret-5428005","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogandan-sinir-bolgesine-ziyaret-5428005","pageType":"yazi","pageIdentifier":5428005,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5428005,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogandan-sinir-bolgesine-ziyaret-5428005/","headline":"Erdou011fan&#8217;dan su0131nu0131r bu00f6lgesine ziyaret","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","\\u015eanl\\u0131urfa","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1572786550,"datePublished":1572786550,"dateModified":1572787014,"info":"{"seo_news":"false"}"});