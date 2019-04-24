Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Varsa arşivleriniz açın

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Arşiv milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler. Hep yanarım, Süleymaniye’deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane’deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda 31 milyon belge tasnif etmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir

‘CUMHURİYET ARŞİVİNDEKİ 19 MİLYON BELGE DİJİTALLEŞTİRİLMİŞTİR’

Osmanlı arşivindeki 33,5 milyon belge ve 8 milyon defter görüntüsü, Cumhuriyet arşivindeki ise 19 milyon belge ve 2 milyon defter görüntüsü dijitalleştirilmiştir. Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, bugün nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.

Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkanların kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Bizim ecdadımızı da kalpleri fethederek hakimiyet alanını genişletmiştir. Son asırlarda insanlığın yaşadığı büyük kıyımların sorumlusu bugün insan hakları ve özgürlükler havarisi maskesi takanlardır. Haçlı seferlerinde o dönemin dünyasında 4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türklerdir, ne Müslümanlardır. Soykırımdan söz edenler Avrupa’daki Yahudi avını hafızalarından silmiş durumdalar. Ahıska Türklerini trenlerle ölüme gönderenleri unutmadık, unutmayacağız. Masumların Libya ve Cezayir çöllerindeki feryatlarını bugün de duyuyoruz.

Biz arşivlerimizi açtık. Ey Ermenisan senin de var siz de açın, üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsın. Tarihçiler gelsin çalışsın. Sonra siyasetçiler olarak bizler konuşalım. Gerçeği bulmak isteyen herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşivleriyle ispat edememişlerdir.