Erdoğan’ın afişini kesen operasyonla yakalandı! CHP afişini kesen ise… | Son dakika

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dün saat 14.30’da yaptığı miting öncesi AKP tarafından ilçenin çeşitli yerlerine afişler asıldı. Firuzköy Mahallesi Öztan caddesinde köpekli bir kişinin, Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu karşısındaki duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerini kestiği ihbar edildi.

POLiS OPERASYONLA YAKALADI

İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, esnaf ve mahalle sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda V.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DEFALARCA OLDU… CHP AFİŞİNİ KESENLERİ YAKALAMAK İÇİN HENÜZ BİR GİRİŞİM YOK

Dün benzer bir olay da Şişli’de yaşandı. Bu kez de CHP afişleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. Ancak bu kişinin görüntülerinin de olmasına rağmen polis ekipleri henüz bir çalışma başlatmadı.

Erdoğdu: bilen gören tanıyan varsa lütfen…

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medyadan duyurduğu olayla ilgili, “Dün gece Şişli'de afişlerimiz yine söküldü. Bu defa kamera kayıtlarına ulaştık..

Bu afişleri söken şahsı bilen gören tanıyan varsa lütfen bana ulaşsın…” demekle yetinebildi.