Erdoğan’ın başdanışmanı hakkında flaş iddia | Son dakika

Valilikte hukuk müşavirliği yapan Mesut Taner Genç’in iddialarıyla gündeme gelen olay 5 Temmuz 2019 tarihinde Erdoğan’ın başdanışmanlarından Sefer Turan’ın ağabeyi Mustafa Mahir Turan’ın ‘işlediği iddia edilen suçlar’ nedeniyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması teklifinin verilmesi ve ardından teklifin aylıktan kesme ile sonuçlanmasıyla başladı.

Mustafa Mahir Turan’ın aylık kesme olarak aldığı ceza sonrası Kahramanmaraş Valiliği’nde çalışan Genç, İçişleri Bakanlığı’nın kendisi hakkında soruşturma açtığını ve soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığını kendisine gönderilen ‘görevden uzaklaştırma’ ihbarnamesiyle öğrendi.

Genç’in görevden uzaklaştırma ihbarnamesiyle birlikte paylaştığı düşünceleri şöyle;

“Hukuk Müşaviri olarak bulunduğum K.Maraş Valiliğinde bir aydır Vali Yardımcılığı Vekaleti ile Milli Eğitim Müdürlüğüne geçici bir süre baktığım dönemde, 5 Temmuz 2019 günü başkanlık ettiğim Milli Eğitim Disiplin Kurulu Kararında hakkında İl Maarif müfettişlerince disiplin soruşturması yürütülen İlimiz Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mustafa Mahir Turan (Sayın Cumhurbaşkanı, Başdanışmanı Sefer Turan Bey'in Abisi) hakkında, işlediği iddia edilen suçlar hakkında “ kademe ilerlemesinin durdurulması “ teklif edilmiş olup, kurul tarafından bu teklif “Aylıktan kesme” şeklinde onanmıştır. Tabii, bu müdürümüz sıradan bir müdür değil, kardeşi Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, ee ne mi oldu, sen kim oluyorsun da Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanın kardeşine ceza verme cesareti gösterebiliyorsun. Al sana…”

“NE SARAYIN SOYTARISI NE DE BALGAT’IN DALKAVUĞU OLMADIM, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Yaşananlara isyan eden Mesut Taner Genç iddiaları sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştıktan sonra şunları dile getirdi;

Daha önce yazmıştım, ne sarayın soyarısı, ne de Balgat’ın dalkavuğu olmam. Söyleyemedikleri Türk milliyetçisiyim. Kendimle gurur duyuyorum. Hiç kimseden korkmuyorum. Türk milliyetçisiyim. Haktan ve adaletten yanayım. Kimseye bir borcum yok. Borcum, harcım milletimizin yükseltilmesi üzerinedir. Bize açacağınız davalar da bize vız gelir vız gider başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm atalarımızın açtığı yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Ne mutlu Türkim diyene!