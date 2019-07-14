Erdoğan’ın düzenlediği ‘ulusal güvenlik’ toplantısına bağımsız medya çağrılmadı!

15 Temmuz öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlenen, Vahdettin Köşkün’deki ‘ulusal güvenlik konulu’ bilgilendirme toplantısına başta Sözcü olmak üzere, Cumhuriyet, Birgün, Fox TV, Halk TV ile KRT gibi bağımsız ve tarafsız medyanın temsilcileri davet edilmedi.

Sabah, Ntv, CNNTürk, Hürriyet, Ahaber ve benzeri medya gruplarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıya bağımsız ve tarafsız gazetecilerden tepki geldi.

Barış Yarkadaş sosyal medya paylaşımında “Erdoğan’ın CB sıfatıyla yaptığı toplantıya, @gazetesozcu , @FOXhaber , @tele1comtr @halktvcomtr @krt , @cumhuriyetgzt , @BirGun_Gazetesi, @evrenselgzt ve daha birçok medya kuruluşu davet edilmedi. Bu kurumlara AKREDİTASYON uygulandı. Hem de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde… Türkiye’nin en etkin medya kuruluşlarının temsilcilerinin davet edilmediği toplantıda S400’ler konuşuldu. Demek ki; Türkiye’nin en çok okunan gazeteleri ile en çok izlenen TV’lerinin takipçilerinin bilgilenmesini önemsemiyorlar. Bu davranış, ‘milli birlik’ iddiasını boşa düşürüyor…” dedi.

Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise tepkisini, “Ne yani ,Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve kurmaylarının S-400'lerle ilgili görüşünü, kameralara kapalı toplantıya davet edilmeyen FOXhaber diğer kanallara sorup mu haber yapacak?Ha bu mesajları izleyicinin büyük çoğunluğunun duymasına gerek yok diyorsanız o başka!” ifadeleriyle gösterdi.