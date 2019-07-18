Erdoğan’ın itirazı reddedildi! Ünlü sanatçıya iyi haber

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 11 ay 20 gün hapis cezasını ve bu cezanın ertelenmesi kararını oybirliğiyle onadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Olcay hakkında verilen kararı ertelemişti. Ancak Erdoğan’ın avukatları erteleme kararına itiraz etmişti. Bu itiraz reddedilirken Olcay da cezaevine girmeyecek.

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Bunun üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi ve İstinaf Mahkemesinin kararı onandı. Kararda, yasada öngörülen suç tipi ve yasal düzenlemelere uyulduğu belirtilerek, Erdoğan’ın avukatlarının temyiz istemi reddedildi. Olcay hakkında verilen kamu haklarından yoksun bırakma cezası da yerinde görülmedi. Kısa süreli hapis cezasının ertelenmesi durumunda hak yoksunluğuna hükmedilemeyeceği vurgulandı.

MUHBİR VATANDAŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı’nı arayan bir kişinin, Zuhal Olcay’ın, 5 Ağustos 2016’da Kadıköy’de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerecek şekilde el hareketi yaptığını ihbar etmişti.

Kamera kayıtlarının incelenmesinden Olcay’ın sahnedeyken şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarladığı ve el işareti yaparak hakaret ettiği kaydedilmişti. Olcay’ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi de Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı, sanığın yargılama sırasındaki tutumunu da indirim nedeni sayarak, cezayı 10 aya indirdi. İstinaf mahkemesi ise bu cezayı 11 ay 20 güne çıkarıp erteledi. Yargıtay da bu kararı onayıp Erdoğan’ın avukatlarının itirazını reddetti.