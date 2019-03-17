Erdoğan’ın mitinginde kavga çıktı! ‘Eyvah, eyvah…’

Erdoğan’ın konuşmasından sonra mitinge gelen vatandaşlara çay dağıttığı sırada çıkan kavgada, Erdoğan’ın da “Eyvah, eyvah” dediği görülüyor.

Çıkan kavga için, mikrofonu tekrardan eline alan Erdoğan, “Bak ben çok üzüldüm, çok üzüldüm. Böyle kavga olmaz, gelin ön tarafa ben size birer tane vereyim. Eyvah eyvah… Ben sizin hepinize çay vereyim, neden orada kavga ediyorsunuz, ayıptır. Siz tam aksine birbirinizin lehine fedakarlık yapacaksınız, çok ayıp. Ben yakıştıramadım, Cumhur İttifakı'nın mensuplarına yakıştıramadım, çok ayıp” ifadelerini kullanıyor.

Erdoğan, daha sonra kaldığı yerden çay dağıtımına devam ediyor.