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Erdoğan’ın mitinginde ses arızası çıkınca TV kanalları ne yaptı?

CHP'li İlhan Cihaner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Gaziosmanpaşa mitingi sırasında ses arızası çıktığını ve yine de birçok kanalın, canlı yayını kesemediğini belirtti.

10:36 -
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CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cihaner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü mitingi sırasında ses arızası çıktığını ve yine de birçok kanalın, canlı yayını kesemediğini belirtti. İlhan Cihaner,”Çok ibretlik bir durum! Erdoğan'ın mitinginde ses arızası çıkınca, CNN, NTV, HaberTürk ve Haber Global yayını kes(e)mediler. Sesin verilmediği birkaç dakika boyunca spikerler Erdoğan'ın söylediklerini kendileri tekrar ettiler! Medyada bir etik eşik daha aşıldı!” diye belirtti.

Öte yandan, Erdoğan’ın İstanbul Gaziosmanpaşa mitingi sırasında canlı yayını kesmeyen kanalların, birkaç defa aynı cümleleri tekrarlamak zorunda kaldığı da fark edildi.

İşte İlhan Cihaner’in o paylaşımı:

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