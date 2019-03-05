Erdoğan’ın sözleri kafaları karıştırdı: Sancaktepe Şehir Hastanesi kaç yataklı olacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sancaktepe’de halka hitap etti. Erdoğan, Samandıra ile Sarıgazi arasındaki 3 bin 150 dönümlük askeri bölgede Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin yapılacağını söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile ilçeye çok hizmet yaptıklarını ifade ederek, “Sancaktepe'de hizmete girecek hastanenin Türkiye'nin en büyük hastanesi olacağını” belirtti.

“İHALESİNİ YAPTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi size Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya, Sancaktepe’ye kuruyoruz. Yani, tüm Anadolu Yakası ağırlıklı olarak sağlıktaki hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz, ihalesini yapacağız ve şehir hastanesinin temelini atacağız” şeklinde konuştu.

KAFALAR KARIŞTI

Erdoğan’ın konuşmasının başında şehir hastanesinin 3 bin yataklı olacağını söyledikten bir süre sonra hastanenin 4 bin 200 yataklı olacağını belirtmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. Erdoğan, Sancaktepe Şehir Hastanesi ile ilgili şunları kaydetti: “4 bin 200 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin ihale hazırlıkları devam ediyor ve Türkiye'nin en büyük hastanesi olacak ve o da Sancaktepe’de inşa edilecek.”

HASTANE KAÇ YATAK KAPASİTELİ?

Erdoğan, 15 Nisan 2018'de Üsküdar'da yaptığı konuşmada ise hastanenin 3 bin 250 yatak kapasiteli olacağını açıklamıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise 26 Mart 2017'de hastanenin 4 bin kapasiteli olacağını açıklamıştı.

HASTANE YOK AMA DURAĞI VAR

Sancaktepe'de yer alan General Hakkı Tunaboylu ve Şehit Binbaşı Bülent Bulut kışlalarına şehir hastanesi inşa edilmesi için 2013’te düğmeye basılmıştı. 3 milyon 350 bin metrekarelik askeri alan, 2013 yılında imzalanan protokolle Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti. İhalesi 3 kez ertelenen hastanenin yapımına ne zaman başlanacağı ise bilinmezliğini koruyor. Yapılması planlanan şehir hastanesinin arazisinde hiçbir çalışma görülmezken, bölgeden geçmesi planlanan metro durağına “şehir hastanesi durağı” adı verilmesi dikkat çekti. Erdoğan, şehir hastanelerini Başbakan olduğu dönemde “En büyük hayalim” olarak nitelendiriliyordu.