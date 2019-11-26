5 üniversiteye rektör atandı… Fenerbahçe Üniversitesi’ne Galatasaraylı Arat

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

ERDOĞAN ‘SINIF ARKADAŞIM’ DEMİŞTİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde yaşanan diploma tartışmaları sırasında Marmara Üniversitesi Rektörü olan Arat'a seslenerek, “1981'de mezun olduk. 1982'de okulumuz Marmara Üniversitesi oldu. Tabii, rektörümüz bizim sınıf arkadaşımızdı. Bugünlerde diploması var mı yok mu diye tartışma başlattılar. Arşivden çıkart şunları yayımlayacak mısın ne yapacaksınız yapın da zaten benim söylediklerime inanmıyorlar belki rektör açıklarsa inanırlar” ifadelerini kullanmıştı. Arat da “Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans düzeyinde 4 yıl eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğu sabittir” açıklaması yapmıştı.

GALATASARAY TARAFTARI

Galatasaray taraftarı olan Prof. Arat, Fenerbahçe Üniversitesine rektör olarak atanması nedeni ile geçtiğimiz ay Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden istifa etmişti.

(İHA-sozcu.com.tr)