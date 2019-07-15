Ereğli’de sağanak; evi su bastı, TIR kanala devrildi

Gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar zaman zaman etkili olan sağanak, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Gülüç beldesinde, yollar yağmur suları nedeniyle göle döndü. Araçlar su birikintileri içinde güçlükle ilerledi. Beldeye bağlı Akpınar Mahallesi´nde rögarların tıkanması nedeniyle bir evi su bastı. Ev sahibi Atakan Kaçmaz (28), içeri giren suyu tencerelerle boşaltmaya çalıştı. Kaçmaz, evinin sular altında kaldığını ve eşyalarının kullanılmayacak hale geldiğini söyledi. Eşi Elif Kaçmaz ise suları temizlerken gözyaşlarını tutamadı.

TIR SU KANALINA DEVRİLDİ

İlçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde ise sağanak sırasında karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen Yiğit Can K. yönetimindeki 67 LY 442 plakalı sac rulo yüklü TIR, su kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Mahalle muhtarı İsmail Altay, ağır tonajlı TIR’larla ilgili mahallede sürekli sorunlar yaşadıklarını ve yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Yol, TIR’a yüklü sac rulonun vinç yardımıyla başka bir TIR’a taşınmasının ardından trafiğe açıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)