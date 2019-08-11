Eren Bülbül vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı! Eren Bülbül kimdir?

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, ölümünün 2’nci yılında da unutulmadı. Bülbül’ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde bulunan mezarı başındaki anma programına annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Adıgüzel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

“ACIM HİÇ GEÇMİYOR”

Ayşe Bülbül, burada yaptığı konuşmada, acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Eren’in şehadetinin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatan Bülbül, “Acım hiç dinmiyor. Eren’siz bayramlarım buruk geçiyor. Çok acı benim için. Herkesin acımı paylaşması güzel ama oğlumun olmaması çok acı. Benim acım ben ölmedikten sonra dinmez.” dedi.

Bülbül, ziyarete gelenlere de teşekkür ederek, “Allah acımızı paylaşan herkesten razı olsun ama benim acımı hiçbir şey dindirmiyor. Bu acı hiçbir zaman bitmez. Eren’in yıl dönümü, o kadar hüzünlüyüm ki ben hala Eren’i bekliyorum.” diye konuştu.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül’ün cenazesi, 12 Ağustos 2017’de Maçka Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül’ü, Türkiye kalbine gömdü. Sevenlerinin “İyi ki varsın Eren” sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.