Eren Erdem’den CHP’nin PM toplantısı hakkında açıklama

CHP eski milletvekili Eren Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde belediyelerde gösterilecek adayların belirlendiği parti meclisi (PM) toplantısının ardından cezaecinden açıklamalarda bulundu.

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Erdem şu sözleri paylaştı;

“Dün gerçekleşen PM toplantımıza katılıp oy kullanamamış olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Hele ki partimizin demirbaşı bazı isimlerin 1-2 oy ile listeye girememesi çok daha üzücü oldu..

Gelecek PM toplantısında oy kullanmak icin cezaevine dilekçe yazdım. Kolluk nezaretinde toplantıya katılmayı talep ettim 60 PM üyesinden biri oy kullanamıyor… Adalet.

Bu arada, bugun itibari ile Adalet Orucuna başlamış bulunmaktayım.”

4-) Bildiri ektedir. Elden ele paylasirsaniz sevinirim.. Dayanisma duygularim ile.. Eren Erdem pic.twitter.com/vclBLYbNUc — Eren Erdem (@erenerdemnet) 28 Ocak 2019

BİLDİRİDE YAZANLAR

“Değerli kamuoyuna ve basın emekçilerine,

Ben, 220 gündür son yaşanan tahliye-tutuklama skandalıyla görüldüğü üzere tamamen siyasi saiklerle tutuklu 25. ve 26.Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve halen CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem olarak süresiz adalet orucuna başladığımı tüm ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiririm. Bu kararımın sebebi, beni yargılayan mahkemenin 7 Ocak'ta aleyhimde tek bir delil olmadığı için oy birliği ile verdiği tahliye kararından kısa bir süre sonra alenen talimatla, dosyayı bilmeyen ve 56 klasörü 15 dakikada inceleyip tekrar tutuklama kararı alarak adil yargılanma ve lekelenmeme haklarımın tümüyle yok edilmesidir. Bu skandal hukuk tarihimizde iki kez yaşanmıştır. İlki halen tutukluları haklı bir açlık grevi yapan ÇHD davası ikincisi ise benim davamdır. FETÖ tarafından yargılanmış, tüm geçmişi FETÖ karşıtı kitaplar yazmış biri olarak “FETÖ'ye yardım” palavrasıyla tutuklandım. Ve hakkımda tek ama tek delil olmadığı için dosyaya bakan mahkemece tahliye edildim. Ancak bir telefonla dosyayla ilgisiz mahkemece tekrar tutuklandım. Cezaevi önünde özgürce bir sigara içimlik adaletin katledilişe isyan eden babam 70 yaşında işinden kovuldu. 220 gündür pasaportuna tahdit konduğu için göremediğim oğlum, dostlarım ve sevenlerime zulmedildi. Tüm bunlar muhalif olduğuım için yapıldı. Hakimlerin talimat aldığı, bir milletvekilini ölüm orucuna getirecek kadar zalim olan bu ortamda, yaşamım boyunca yaptığım gibi barışcıl bir eyleme başlıyorum. Amacım dosyaya bakan mahkemenin oy birliğiyle verdiği kararın uygulanması herkese adaletin tescil etmesidir. Adalet orucu, açlık greviyle başlayan bu süre sonra (kısa bir süre) sıvıyı da keserek ölüm orucuna dönüşen bir zulme karşı en meşru direnme yoludur. Ve bu halkıma karşı sorumluluğumun gereğidir. Her hal ve koşulda fikirlerimizi açıklamak ve zulme karşı çıkma hakkımın icrasıdır. Hali hazırda tutsal edilen fikirlerimien ağır tecrit altında sekiz metre karelik müebbet hücresinde yazdım ve kitaplaştırdım. Hiç suç işlememiş birini, hayatı boyunca hep karşı olduğu ve karşı olduğu için kitapları toplatılıp yargılandığı karanlık yapıyla ilişkilendirilip, iftira ve kumpasla ailesine kadar gaddarca zulüm yapılması adaletin olmadığını gösterir. Ben hep adaleti savundum. Adalet için 430 kilometre yürüdüm. Bugün sadece kendim için değil adalete susamışlara ses olmak için adalet orucuna başlıyorum. Tüm halkımı, bir aydın, düşünür, siyasetçi, gazeteci, evlat, en önemlisi masum ve suçsuz bir baba olarak bu son çarem olan adalet orucuna desteğe ve dayanışmaya çağrıyorum. Adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür. Ve ben adil, demokratik ve tam bağımsız Türkiye için adil yargılanma hakkım için bugün itibariyle adalet orucunu tüm kronik hastalıklarıma rağmen başlattığımı ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiririm. Ve tüm bu süreçte tüm tıbbi müdahaleleri reddettiğimi duyururum.”