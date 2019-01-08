Eren Erdem’in avukatı: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in Avukat Onur Cingil, dün verilen tahliye ve tutuklama kararlarına ilişkin konuştu. Avukat Cingil "Dün 'tüm delillerin toplandığını' belirterek esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, bizce bir hata yaparak tahliye kararına itiraz etti. 53 klasörden oluşan dosyayı ilk defa gören 24. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul etti ve kaçma şüphesini gerekçe gösterdi. Halbuki adli kontrol kararı vardı. Tam bir talimat yargısı." diyerek duruma tepki gösterdi.

Mahkemenin verdiği tahliye kararını cezaevi yönetiminin uygulamaya koyması gerekirken bu durumu geciktirdiğini savunan Onur Cingil, “Cezaevi mahkemenin talimatını uygulamadı. Demek ki cezaevine talimat gitti. Çünkü 8-10 saat bekledik. Belli ki talimat verildi. Yakalama kararı veya infaz kararı her zaman uygulanır, ancak tahliye kararı bekletilemez” diye konuştu.

“JANDARMA GELİP YAN KAPIDAN ÇIKARDI”

Cezaevi görevlilerin kendilerine sürekli ‘imza beklendiğini’ söylendiklerini aktaran Cingil, “Önce ‘Eren Erdem’i kapıda vereceğiz’ dediler. Sonra Kınalı gişeler de teslim edileceği bildirildi. Daha sonra Silivri’de bir tesise getireceklerini ve buradaki kitlenin de oraya gitmesini söylediler. Herkes oraya gidip beklemeye başladı. Bu işte bir tuhaflık olduğunu anladım. Tekrar cezaevine giderek müdürle görüştüm. ‘Biz tahliye edeceğiz. Yakalama kararından haberimiz yok’ dedi. Bir süre sonra jandarma gelerek Eren Erdem’i alıp yan kapıdan çıkardı” dedi.

EREN ERDEM ADLİYEYE GETİRİLİYOR

Eren Erdem’le jandarma karakolunda görüştüğünü belirten Cingil, Erdem’in moralinin iyi olduğunu, yaşananlar için, ‘Demek ki doğru işler yapıyoruz. Bu yaptıklarıyla onlar korktuklarını belli ettiler’ dediğini aktardı.

Cingil, Erdem’in Silivri’den Çağlayan’daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirilmek üzere yola çıkarıldığını, mahkemede tutuklamaya yönelik yakalama emrinin yüzüne okunacağını belirtti.