Eren Erdem’in avukatı: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Mahkemenin verdiği tahliye kararını cezaevi yönetiminin uygulamaya koyması gerekirken bu durumu geciktirdiğini savunan Onur Cingil, “Cezaevi mahkemenin talimatını uygulamadı. Demek ki cezaevine talimat gitti. Çünkü 8-10 saat bekledik. Belli ki talimat verildi. Yakalama kararı veya infaz kararı her zaman uygulanır, ancak tahliye kararı bekletilemez” diye konuştu.
Cezaevi görevlilerin kendilerine sürekli ‘imza beklendiğini’ söylendiklerini aktaran Cingil, “Önce ‘Eren Erdem’i kapıda vereceğiz’ dediler. Sonra Kınalı gişeler de teslim edileceği bildirildi. Daha sonra Silivri’de bir tesise getireceklerini ve buradaki kitlenin de oraya gitmesini söylediler. Herkes oraya gidip beklemeye başladı. Bu işte bir tuhaflık olduğunu anladım. Tekrar cezaevine giderek müdürle görüştüm. ‘Biz tahliye edeceğiz. Yakalama kararından haberimiz yok’ dedi. Bir süre sonra jandarma gelerek Eren Erdem’i alıp yan kapıdan çıkardı” dedi.
EREN ERDEM ADLİYEYE GETİRİLİYOR
Eren Erdem’le jandarma karakolunda görüştüğünü belirten Cingil, Erdem’in moralinin iyi olduğunu, yaşananlar için, ‘Demek ki doğru işler yapıyoruz. Bu yaptıklarıyla onlar korktuklarını belli ettiler’ dediğini aktardı.
Cingil, Erdem’in Silivri’den Çağlayan’daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirilmek üzere yola çıkarıldığını, mahkemede tutuklamaya yönelik yakalama emrinin yüzüne okunacağını belirtti.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.