Eren’i şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP’li başkan tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında 20 Aralık’ta gözaltına alınan HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ile iki belediye meclis üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Belediye meclis üyesi Y.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Filiz Buluttekin’in, 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül‘ü şehit eden teröristlerden Mehmet Yakışır‘ın cenazesine katıldığı tespit edilmişti. Buluttekin’in 17 Mart’ta cezaevinde intihar eden terör suçundan hükümlü Zülküf Gezen‘in taziyesine, 4 Aralık 2017’de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala‘nın cenazesine de katıldığı belirlenmişti. (AA)

İLGİLİ HABER Eren Bülbül vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı! Eren Bülbül kimdir?