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Erguvan otobüs alev alev yandı

İstanbul’da park halindeki bir otobüs henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. Çevrede paniğe sebep olan olayda, otobüs tamamen yandı.

Habip ATAM
android-time 23:02
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İstanbul’da park halindeki bir otobüs henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. Çevrede paniğe sebep olan olayda, otobüs tamamen yandı.

Olay, Halkalı, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında park halindeki “Erguvan” otobüste yangın çıktı. Motor bölümünde başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

Bu sırada yangının büyümesine engel olmaya çalışan vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Olay yeri yakınlarındaki bir benzin istasyonundan çok sayıda yangın söndürme tüpü getirildi. Ancak vatandaşların müdahalesi alevlerin büyümesne engel olmadı.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

Otobüsün camlarının patlaması korku dolu anlara sebep olurken, şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine sebep oldu.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

 

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Son güncelleme: android-time 23:1312.01.2019
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