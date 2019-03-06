Erhan Nacar kimdir? Erhan Nacar’ın hayatı merak konusu…

Erhan Nacar’ın hayatı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar ismi şok bir iddia ile gündeme geldi. Erhan Nacar, YouTube kanallarında uygunsuz davranış sergilediklerini düşündüğü sosyal medya fenomenlerine dava açmıştı. Çocukları koruma derneği hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan Nacar hakkında şok iddialar ortaya atıldı.

ERHAN NACAR KİMDİR?

Erhan Nacar, 14 Ocak 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1994 yılında Atatürk Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde sosyal güvenlik alanında verilen seminer ve kongrelere katıldı.

2004 yılında Serbest Muhasebeci sınavlarına katıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Müşaviri belgelerini almaya hak kazandı. 2005 yılında iş yeri açtı. Muhasebe ve Sosyal Güvenlik alanında danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Merkezi Ankara'da bulunan İlke Emeklilik firmasının ilk temsilciliğini Almanya Honnever'da 2009 yılında faaliyete geçirdi.

2012 yılında, İlke Yurt Dışı Emeklilik Danışmanlığını, Hukuk Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri'ni kurumsallaştırdı. Halen bu alandaki tüm faaliyetlerine devam etmektedir. İlke Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri çatısı altında da eğitim hizmeti vererek Sosyal Güvenlik alanında yeni sosyal güvenlik uzmanları yetiştirmeye başladı. Halkı emeklilik konusunda bilgilendiren Erhan Nacar, 2011-2013 yılları arasında köşe yazıları yazmaya başladı. Öte yandan Olay Gazetesinde, Almanya Hayat ve Post, Fransa Star Gazetesi'nde Sosyal Güvenlik alanında yazarlık yapmaya başladı. Son zamanlarda adını Fenomen Sosyal Güvenlik Uzmanı diye andıran Erhan NACAR birçok televizyon programcısı'nın dikkati çekmektedir. SGK Uzmanı Erhan NACAR iki erkek çocuk babasıdır.