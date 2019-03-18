Erhan Usta: Yanlışı eleştirdik, ihraç edildik

Samsun'da AKP ile MHP arasında yaşanan krizde yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Usta, kendisine ait seçim koordinasyon merkezi açılışında vatandaşlara seslendi. Usta, MHP’den ‘milletin menfaatini koruduğu’ için ihraç edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu; “Emeklilikte yaşa takılanlar bardağı taşıran son damla oldu. Hazine Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Onu eleştirdim. Sonrasında ihraç edildim. Ağaç kovuğundan çıkıp gelmedim. Kimse kusura bakmasın”

“YAPMAM GEREKENİ YAPTIM”

Usta sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekonomi Bakanı, ‘Türkiye ekonomisi daralmamıştır’ diye açıklama yapıyor. ‘Bakanım siz teşhisi yanlış koyarsanız tedaviniz yanlış olur’ dedik. Bu açıklamadan sonra hem partimiz hem de iktidarla ilişiklerimiz daha da gerildi. En sonunda da Samsunlunun hakkını savunduğumun bir beyanat neticesinde partimden ihraç edildim. ‘İyi adam olsaydı partisinden ihraç edilmezdi’ dediler. Ama bizim alnımız açık, başımız dik. Milletimizin arkasında durduk. Bir milletvekilinin yapması gereken de budur” diye konuştu.

“BİZİM ARKAMIZDA MİLLET VAR”

Seçimi kazanmak için yola çıktığını kaydeden Usta, “Bizim arkamızda kimse yok. Bir sermaye kesimi, cemaat, cemiyet, hiç kimse yok. Biz arkamıza milleti aldık. Bizim hareketimiz artık gönüllüler hareketine dönüştü. Bu şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Biz seçim kazanmak için çıktık. Birilerinin oyunu bölmek, birilerine avantaj birilerine dezavantaj sağlamak için çıkmadık” ifadelerini kullandı.